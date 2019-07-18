«Не будет никакой воды»: жителей Уфы пугают слухами о коммунальном апокалипсисе

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-18T10:38:10+03:00

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Последние дни в соцсетях и мессенджерах активно распространялся слух о том, что с 25 по 26 июля Уфа останется без водоснабжения.

«Можете всем говорить, чтобы готовились. Объявления будут, будут машины с водой стоять на улицах. Но лучше подготовиться», – говорилось в сообщении. Объяснялось отключение заменой неких «задвижек».

Сегодня, 18 июля, на сайте «Уфаводоканала» опровергли эту новость.

– Доводим до вашего сведения, что полного отключения водоснабжения по городу Уфа не будет, данная информация является ложной и необоснованной, – сообщили в предприятии.

В письме также добавили, что обо всех плановых отключениях сообщается на сайте в Instagram-аккаунте организации.

25 июля с 10:00 до 20:00 будет отключена холодная вода по следующим адресам: улица Интернациональная, 157, 158 и улица Вострецова, 9/3. 26 июля с 10:00 до 14:00 без воды останутся жильцы домов 13/6, 13/7, 13/8 по улице Мушникова.

ИСТОЧНИК KP.RU