2019-07-18T11:46:25+03:00
Звезды

В Уфе состоится международный стрит-арт фестиваль «Union of Free Art»

На площади перед Гостиным двором соберутся художники, танцоры и музыканты
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ufa_festФото: ufa_fest
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В предстоящую пятницу, 19 июля, в Уфе стартует благотворительный стрит-арт фестиваль «Union of Free Art». Организаторы сообщают, что главная цель мероприятия – поддержать поисковый отряд «Поиск детей – Уфа». На счету волонтеров десятки спасенных жизней. По всей видимости, пришло время оказать помощь, в том числе финансовую, им самим.

Фестиваль будет длиться практически три месяца, а его открытие растянется на три дня – 19, 20 и 21 июля. В первый день на площади перед Гостиным двором соберутся художники, танцоры и музыканты. Время начала развлекательной программы - 19:00.

Во второй день, 20 июля, планируется открытие музея «уличного искусства» под открытым небом. А в воскресенье, 21 июля, основные мероприятия пройдут на площадке «Арт-квадрат».

Все три дня мероприятия будут сопровождаться выступлениями музыкантов, танцоров и свободных художников. Последние обещают создать грандиозные картины на городских зданиях, которые станут визитной карточкой города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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