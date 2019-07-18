В Уфе состоится международный стрит-арт фестиваль «Union of Free Art»
В предстоящую пятницу, 19 июля, в Уфе стартует благотворительный стрит-арт фестиваль «Union of Free Art». Организаторы сообщают, что главная цель мероприятия – поддержать поисковый отряд «Поиск детей – Уфа». На счету волонтеров десятки спасенных жизней. По всей видимости, пришло время оказать помощь, в том числе финансовую, им самим.
Фестиваль будет длиться практически три месяца, а его открытие растянется на три дня – 19, 20 и 21 июля. В первый день на площади перед Гостиным двором соберутся художники, танцоры и музыканты. Время начала развлекательной программы - 19:00.
Во второй день, 20 июля, планируется открытие музея «уличного искусства» под открытым небом. А в воскресенье, 21 июля, основные мероприятия пройдут на площадке «Арт-квадрат».
Все три дня мероприятия будут сопровождаться выступлениями музыкантов, танцоров и свободных художников. Последние обещают создать грандиозные картины на городских зданиях, которые станут визитной карточкой города.
ИСТОЧНИК KP.RU