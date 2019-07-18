Оперного певца Аскара Абдразакова наградили орденом Салавата Юлаева
Народного артиста Башкирии, оперного певца Аскара Абдразакова наградили орденом Салавата Юлаева. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Вручение ордена «за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры» приурочили к 50-летию артиста.
В марте Абдразаков стал советником по культуре и искусству врио главы республики. Музыкант инициировал создание платформы для работы с талантливыми детьми. Ранее, в 2010 году, его назначили министром культуры Башкирии. Через год он покинул эту должность.
Орден Салавата Юлаева был учрежден в 1998 году. Его вручают за плодотворную деятельность, героизм, производственные достижения, заслуги в науке, творчестве и охране общественного порядка, а также за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU