СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-18T12:06:53+03:00

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Народного артиста Башкирии, оперного певца Аскара Абдразакова наградили орденом Салавата Юлаева. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Вручение ордена «за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры» приурочили к 50-летию артиста.

В марте Абдразаков стал советником по культуре и искусству врио главы республики. Музыкант инициировал создание платформы для работы с талантливыми детьми. Ранее, в 2010 году, его назначили министром культуры Башкирии. Через год он покинул эту должность.

Орден Салавата Юлаева был учрежден в 1998 году. Его вручают за плодотворную деятельность, героизм, производственные достижения, заслуги в науке, творчестве и охране общественного порядка, а также за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU