В Уфе водитель сбил девушку, извинился и сбежал
В Уфе мужчина на легковушке сбил девушку и скрылся с места происшествия. В пресс-службе столичной ГИБДД рассказали о дорожном инциденте, который произошел накануне днем на улице Бакалинской.
Водитель за рулем неустановленного автомобиля при выезде с Дуванского бульвара наехал на девушку. Она переходила дорогу в неположенном месте. Момент наезда попал в объектив камеры внешнего видеонаблюдения.
18-летнюю пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. После оказания медпомощи её отпустили домой. По словам девушки, после ДТП автомобилист выкрикнул извинения и уехал восвояси.
Водителя объявили в розыск. В уфимской госавтоинспекции обращаются к свидетелям происшествия и просят позвонить по одному из телефонов: 8-987-4959063, 279-33-27, 237-84-80.
Нарушителю грозит лишение прав до полутора лет или арест на 15 суток.
Водитель в Уфе сбил девушку и уехал.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU