В Уфе водитель сбил девушку, извинился и сбежал

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-18T10:15:24+03:00

Теперь автомобилиста разыскивают по всему городу [видео]

Изменить размер текста: A A

В Уфе мужчина на легковушке сбил девушку и скрылся с места происшествия. В пресс-службе столичной ГИБДД рассказали о дорожном инциденте, который произошел накануне днем на улице Бакалинской.

Водитель за рулем неустановленного автомобиля при выезде с Дуванского бульвара наехал на девушку. Она переходила дорогу в неположенном месте. Момент наезда попал в объектив камеры внешнего видеонаблюдения.

18-летнюю пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. После оказания медпомощи её отпустили домой. По словам девушки, после ДТП автомобилист выкрикнул извинения и уехал восвояси.

Водителя объявили в розыск. В уфимской госавтоинспекции обращаются к свидетелям происшествия и просят позвонить по одному из телефонов: 8-987-4959063, 279-33-27, 237-84-80.

Нарушителю грозит лишение прав до полутора лет или арест на 15 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720867" frameborder="0"></iframe> Водитель в Уфе сбил девушку и уехал.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU