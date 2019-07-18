2019-07-18T10:15:24+03:00
Происшествия

В Уфе водитель сбил девушку, извинился и сбежал

Теперь автомобилиста разыскивают по всему городу [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюденияМомент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения
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В Уфе мужчина на легковушке сбил девушку и скрылся с места происшествия. В пресс-службе столичной ГИБДД рассказали о дорожном инциденте, который произошел накануне днем на улице Бакалинской.

Водитель за рулем неустановленного автомобиля при выезде с Дуванского бульвара наехал на девушку. Она переходила дорогу в неположенном месте. Момент наезда попал в объектив камеры внешнего видеонаблюдения.

18-летнюю пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. После оказания медпомощи её отпустили домой. По словам девушки, после ДТП автомобилист выкрикнул извинения и уехал восвояси.

Водителя объявили в розыск. В уфимской госавтоинспекции обращаются к свидетелям происшествия и просят позвонить по одному из телефонов: 8-987-4959063, 279-33-27, 237-84-80.

Нарушителю грозит лишение прав до полутора лет или арест на 15 суток.

Водитель в Уфе сбил девушку и уехал.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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