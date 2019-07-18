«Помогите найти папу»: в Башкирии пропал Фиргат Ахиязов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-18T09:46:51+03:00

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В Сибае дочери разыскивают своего 55-летнего отца. Известно, что Фиргат Ахиязов вышел из дома на улице Горняков 13 июля в 8 утра и не вернулся. Дочь Алия понятия не имеет, куда он мог направиться в тот день.

- Телефона у него нет, работы тоже, дома сидит, потому что инвалид второй группы. У него парализована правая страна, страдает эпилепсией, - рассказала девушка. – Больницы обзвонили, нигде нет его. Сегодня с друзьями поедем искать его на трассу.

В день пропажи был одет в серую футболку, камуфляжные штаны синего цвета, черные сланцы.

Особые приметы: парализован на правую сторону, на правой руке среднего пальца наколка в виде печатки, на левой руке – татуировка в виде женщины.

Если вам известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам 8(937)8418114, 8(937)3103204 или в полицию 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU