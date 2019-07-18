2019-07-18T09:26:24+03:00
Экономика

Правительство Башкирии заключило соглашения с «Российским эскортным центром»

Подписание состоялось на Международном форуме «Время экспортировать»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Правительство Башкирии заключило два соглашения с «Российским экспортным центром». Документы подписали врио главы Башкирии Радий Хабиров и гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев на II Международном форуме «Время экспортировать». Совместно с организацией власти региона поддержат ориентированные на внешнюю торговлю компании.

Первое соглашения связано с сотрудничеством в развитии несырьевого экспорта по каналам электронном торговли для системной подготовки компаний к работе на интернет-площадке.

Второй контракт предусматривает реализацию акселерационной программы «Экспортный форсаж» для предприятий республики. Начинающим и опытным предпринимателям Башкирии окажут госпомощь по вопросам заключения экспортных контрактов. Участники акселератора могут также рассчитывать и на финансовую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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