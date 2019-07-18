Два человека пострадали при столкновении иномарок в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-18T07:53:53+03:00

От удара одна из машин опрокинулась в кювет

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Два человека попали в больницу после аварии в Туймазинском районе Башкирии.

Вечером на дороге Белебей - Туймазы - Бакалы случилось ДТП с участием двух иномарок. Водитель "Киа Сид", предположительно, попытался обогнать "Рено Сандеро", но неудачно. Он зацепил французскую иномарку. В результате столкновения "Киа" выбросило с дороги в кювет, где она перевернулась.

Водитель - 66-летний житель Октябрьского - и его пассажирка того же возраста получили травмы. По данным Госавтоинспекции Башкирии, обоих пострадавших госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU