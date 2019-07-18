2019-07-18T07:05:13+03:00
Происшествия

В Башкирии неизвестная женщина погибла под колесами иномарки

Она вышла на дорогу внезапно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД по БашкирииФото: ГИБДД по Башкирии
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Ночью на дороге Кумертау - Ермолаево был сбит пешеход. 30-летний местный житель на "Рено Логан" не успел уйти от столкновения с женщиной. По его словам, она вышла на проезжую частью неожиданно, к тому же в неустановленном для перехода месте.

В результате наезда пешеход скончалась. В ГИБДД по Башкирии сообщили, что погибшей на вид 35-45 лет. Ее личность еще предстоит установить. По факту ДТП ведется разбирательство.

Неизвестная женщина стала единственной жертвой аварии за минувшую среду, 17 июля. Всего на дорогах республики зафиксировали 11 ДТП, в которых 12 человек получили травмы.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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