Молодая уфимка рассказывает фанатам, как она принимает наркотики в прямом эфире

СЕГОДНЯ 06:38 2019-07-18T08:46:56+03:00

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Девушка по имени Карина завоевывает подписчиков необычным способом. Уфимка ведет блог, где в прямом эфире принимает наркотики или уже пребывает в наркотическом "трипе".

Своеобразный контент пользуется популярностью. В фан-клубе девушки во ВКонтакте состоит более 4000 человек, еще 5000 подписчиков следят за жизнью Карины в Инстаграме. Также у девушки есть закрытая группа с ограничением "18+", доступ к которой платный.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, Карина постоянно общается с поклонниками в прямом эфире, причем большая часть подписчиков тоже подвержены пагубным пристрастиям - алкоголю или "синтетике". Вместе они обсуждают ощущения после вечеринок и "отходосы", как их называет блогерша.

"Комсомольская правда - Уфа" напоминает: употребление наркотиков опасно для вашего здоровья. Материал носит исключительно информационный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU