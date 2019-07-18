2019-07-18T08:46:56+03:00
Общество

Молодая уфимка рассказывает фанатам, как она принимает наркотики в прямом эфире

Значительная доля ее контента в блоге посвящена опыту употребления запрещенных веществ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: bash.newsФото: bash.news
Изменить размер текста:

Девушка по имени Карина завоевывает подписчиков необычным способом. Уфимка ведет блог, где в прямом эфире принимает наркотики или уже пребывает в наркотическом "трипе".

Своеобразный контент пользуется популярностью. В фан-клубе девушки во ВКонтакте состоит более 4000 человек, еще 5000 подписчиков следят за жизнью Карины в Инстаграме. Также у девушки есть закрытая группа с ограничением "18+", доступ к которой платный.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, Карина постоянно общается с поклонниками в прямом эфире, причем большая часть подписчиков тоже подвержены пагубным пристрастиям - алкоголю или "синтетике". Вместе они обсуждают ощущения после вечеринок и "отходосы", как их называет блогерша.

"Комсомольская правда - Уфа" напоминает: употребление наркотиков опасно для вашего здоровья. Материал носит исключительно информационный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе состоится международный стрит-арт фестиваль «Union of Free Art»
В Уфе водитель сбил девушку, извинился и сбежал
«Помогите найти папу»: в Башкирии пропал Фиргат Ахиязов
Башэлектросбыт переходит на прямые договора
Правительство Башкирии заключило соглашения с «Российским эскортным центром»
«Казались хорошей семьей»: подробности убийства 4-месячной девочки матерью в Башкирии
В уфимской реке нашли утопленника, к руке которого был привязан пакет с кирпичами
Пенсионер, шесть дней пролежавший рядом с больницей в Башкирии, находится в тяжелом состоянии
Два человека пострадали при столкновении иномарок в Башкирии
Стала известна личность одного из трех погибших в Башкирии парней
Стали известны самые популярные имена новорожденных в Уфе
В Башкирии неизвестная женщина погибла под колесами иномарки
В Башкирии пропал без вести 28-летний Айрат Гизатуллин
Пилоты, посадившие горящий самолет в Уфе, получили награды из рук президента
В Башкирии ребенка под истошные крики силой забрали у родного отца
В Уфе прекращены поиски бесследно пропавшей 37-летней Ирины Пислегиной
В центре Уфы едва не сгорел дотла деревянный барак
«Подходил все ближе и ближе»: на уфимском пляже девушек перепугал нудист-извращенец
В Башкирии мать утопила собственную новорожденную дочь
Уфа вошла в десятку самых загрязненных городов России
Поиски пропавшего в Уфе 45-летнего мужчины закончились трагедией
В Башкирии возобновили поставку дорогостоящего препарата для тяжелобольного ребенка
По центру Уфы разгуливали девушки в вызывающей одежде
Глава Минздрава Башкирии отреагировал на видео с карабкающимся по лестнице блогером
Неадекватный водитель в Уфе протащил на машине инспектора ГИБДД