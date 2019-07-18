Стали известны самые популярные имена новорожденных в Уфе

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-18T07:16:23+03:00

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За первое полугодие 2019 года в Орджоникидзевском районе Уфы родилось 443 мальчика и 430 девочек, а у 13 семей появились двойни. Среди новорожденных девочек самым популярными именами стали Арина и Софья, а среди мальчиков – Тимур и Артем.

Чуть менее распространены среди девочек имена Виктория, Амина, Мадина и Сабина, а среди мальчиков – Егор, Амир, Ислам, Алан, Карим и Тагир.

В районном ЗАГСе отметили, что вырос средний возраст молодоженов. Раньше в брак вступали в 18-24 года, а теперь все чаще семьи создают в 25-35 лет.

- Отношение к созданию семьи становится более обдуманным и взвешенным, - заключили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU