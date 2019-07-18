2019-07-18T05:59:33+03:00
Общество

Пилоты, посадившие горящий самолет в Уфе, получили награды из рук президента

Двигатель вспыхнул сразу после взлета
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: скриншот ГТРКФото: скриншот ГТРК
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Президент России вручил государственные награды экипажу авиакомпании Red Wings, который посадил в Уфе самолет с горящим двигателем. Как сообщает «Прайм», Ордена мужества получили командир экипажа Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида. Еще четверо бортпроводников - Ларита Мурадова, Евгения Егошина, Петр Михайлов и Руслан Тимербаев - удостоились медалей Нестерова.

ЧП в уфимском аэропорту случилось в августе 2018 года. Самолет, выполнявший рейс Уфа-Сочи, был вынужден вернуться обратно из-за возгорания двигателя. Пассажиры заметили пламя сразу после набора высоты и засняли все на видео.

Командир авиалайнера решил вернуться в Уфу и посадить самолет в режиме ЧС. После приземления всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Никто из 202 пассажиров не пострадал.

В небе над Уфой горит двигатель самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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