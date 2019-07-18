В Башкирии пропал без вести 28-летний Айрат Гизатуллин

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-18T06:28:55+03:00

Молодого человека не видели с 8 июля

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Уже десять дней родные 28-летнего Айрата Гизатуллина не получали от него вестей. Молодой человек пропал в Уфе 8 июля - вышел из дома и не вернулся. К поискам Айрата привлекли волонтеров отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые.

Был одет в ветровку болотного цвета, синие джинсы и белые кроссовки.

Он может находиться в любом районе Уфы и Башкирии.

Если вы увидите молодого человека, позвоните волонтерам на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU