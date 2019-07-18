В Башкирии пропал без вести 28-летний Айрат Гизатуллин
Молодого человека не видели с 8 июля
Изменить размер текста:
Уже десять дней родные 28-летнего Айрата Гизатуллина не получали от него вестей. Молодой человек пропал в Уфе 8 июля - вышел из дома и не вернулся. К поискам Айрата привлекли волонтеров отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые.
Был одет в ветровку болотного цвета, синие джинсы и белые кроссовки.
Он может находиться в любом районе Уфы и Башкирии.
Если вы увидите молодого человека, позвоните волонтерам на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU