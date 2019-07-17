В Уфе прекращены поиски бесследно пропавшей 37-летней Ирины Пислегиной

СЕГОДНЯ 20:02 2019-07-17T20:02:22+03:00

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Трое суток продолжались поиски бесследно пропавшей в Уфе 37-летней Ирины Пислегиной. Женщина ушла из дома в минувшее воскресенье, 14 июля, и не вернулась. Родные забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. К поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Ориентировку на пропавшую женщину добровольцы разместили у себя в социальных сетях. Они выезжали на прочес местности, где предположительно могла находиться Ирина. Сегодня, 17 июля, стало известно, что ее поиски прекращены. В официальном сообществе поискового отряда появилась информация, что она найдена. Женщина жива и здорова. Подробностей волонтеры не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU