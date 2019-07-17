«Подходил все ближе и ближе»: на уфимском пляже девушек перепугал нудист-извращенец

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-17T19:14:21+03:00

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На днях отдыхающие на уфимском пляже девушки столкнулись с нудистом-извращенцем. Очевидица непотребной картины сфотографировала мужчину на камеру мобильного телефона и выложили фотографии в соцсети.

По словам девушки, она пришла со знакомыми на пляж и увидела там совершенно голого мужчину. Поначалу они не предали этому значения. Уфимки посчитали, что он просто нудист и ушли подальше от того места, где он находился.

- В итоге пока купались и отдыхали он начал все ближе и ближе подходить постепенно, мы не обращали на него внимания, а он начал теребить свои детородные органы, - пишет девушка.

Вскоре извращенец, не прекращая своих грязных дел, подошел совсем близко – под конец он уже сидел в двух метрах от людей. Благо ближе его не подпустила собака, которая была вместе с ними. Он ушел лишь после того, как его стали фотографировать.

- Это продолжалось на протяжении 4 часов! Ну нравится вам мужчина голым быть, так не мешайте другим спокойно отдыхать!! Мерзость, - возмущается жительница Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU