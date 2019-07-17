2019-07-17T19:33:59+03:00
Происшествия

В центре Уфы едва не сгорел дотла деревянный барак

На вызов прибыли 40 сотрудников пожарной охраны
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня, 17 июля, в диспетчерскую МЧС по Башкирии сообщили о пожаре в доме на улице Ветошникова, 9а. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что горит расселенный двухэтажный барак. Они незамедлительно приступили к тушению отрытого горения.

По данным пресс-служба МЧС по Башкирии, в 19:31 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 19:59 открытое горение было ликвидировано.

Всего на место ЧП прибыло 40 сотрудников пожарной охраны и 15 единиц техники. Из них 27 сотрудников регионального управления МЧС и 9 единиц техники.

Причины возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС, они уже работают на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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