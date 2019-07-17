Уфа вошла с десятку самых загрязненных городов России
Российское отделение международной экологической организации Greenpeace опубликовала на своем сайте рейтинг городов России по загрязнению воздуха диоксидом азота. Специалисты использовали данные со спутников с июня 2018 года по май 2019. Диоксид азота (или NO2) является опасным токсическим газом, который способен вызвать заболевания легких и увеличить риск хронических заболеваний и, как следствие, повысить уровень смертности в той или иной области.
Столица Башкирия расположилась в рейтинге на восьмом месте со средней концентрацией диоксида азота 0,22. Верхушку рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Челябинск. В Greenpeace отмечают, что основной причиной загрязнения воздуха NO2 в крупных городах является автотранспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU