2019-07-17T17:19:01+03:00
Общество

Уфа вошла с десятку самых загрязненных городов России

Рейтинг опубликовал российский Greenpeace
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В организации рассказали, что одной из причин загрязнения городов является транспортВ организации рассказали, что одной из причин загрязнения городов является транспортФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Российское отделение международной экологической организации Greenpeace опубликовала на своем сайте рейтинг городов России по загрязнению воздуха диоксидом азота. Специалисты использовали данные со спутников с июня 2018 года по май 2019. Диоксид азота (или NO2) является опасным токсическим газом, который способен вызвать заболевания легких и увеличить риск хронических заболеваний и, как следствие, повысить уровень смертности в той или иной области.

Столица Башкирия расположилась в рейтинге на восьмом месте со средней концентрацией диоксида азота 0,22. Верхушку рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Челябинск. В Greenpeace отмечают, что основной причиной загрязнения воздуха NO2 в крупных городах является автотранспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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