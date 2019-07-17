По центру Уфы разгуливали обнаженные девушки

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-17T15:26:21+03:00

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Вчера, 16 июля, в Уфе в районе горсовета были замечены две девушки в нетипичных для прогулок нарядах. Полуобнаженных красавиц сняли на камеру мобильного телефона и выложили фото в социальные сети. Внешний вид девушек тут же вызвал бурное обсуждение в одном из байкерских сообществ башкирской столицы. На снимке они стоят около спортивного мотоцикла в компании молодого человека.

Большинство подписчиков с восторгом встретили фотографию – им явно пришлись по вкусу стройные тела и округлые формы милых девушек. Но нашлись и те, кто стал их оскорблять и пристыдил за чрезмерно откровенный внешний вид.

К слову, некоторые уфимцы отнеслись к этому фото с юмором. Кто-то и вовсе предположил, что это – «агитка» от ГИБДД с призывом не нарушать правила дорожного движения.

- Хорошая попытка, товарищ инспектор, - пошутил один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU