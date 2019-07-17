Неадекватный водитель в Уфе протащил на машине инспектора ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-17T14:45:20+03:00

Ранее нарушитель был лишен водительских прав на два года

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В Уфе пьяный водитель протащил на машине инспектора ГИБДД после того как тот потребовал предъявить водительское удостоверение. Инцидент произошел накануне в одном из столичных дворов.

Сотрудник ДПС Азат Гафаров, возвращаясь домой, увидел, что вход в местный магазин перегородил автомобиль. Он также заметил, что двое мужчин в салоне легковушки находятся в неадекватном состоянии. Полицейский в форме подошел к водителю и спросил, все ли в порядке. Азат почувствовал резкий запах алкоголя и потребовал предъявить водительское удостоверение. Вдруг водитель схватил сотрудника за руку и нажал педаль газа. Злоумышленник протащил стража порядка несколько десятков метров, после чего полицейский упал перед припаркованным грузовиком.

Инспектор сразу же позвонил своим коллегам и сообщил о случившемся. Автомобиль подозреваемого был обнаружен на улице Российской. Пьяный водитель разъезжал по дворам. Сотрудники полиции задержали нарушителя, после чего выяснилось, что он уже был лишен водительских прав на два года.

В правоохранительных органах решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

– Материал по факту применения насилия в отношении полицейского направлен в региональное подразделение Следственного комитета России, – отметили в пресс-службе МВД Башкирии.

Пострадавшего инспектора после происшествия доставили в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU