В Башкирии возобновили поставку дорогостоящего препарата для тяжелобольного ребенка

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-17T17:43:23+03:00

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Прокуратура Башкирии проверила случай в Благоварском районе, где двухлетний ребенок с тяжелым диагнозом остался без жизненно необходимого лекарства. Сначала семья получала дорогостоящий препарат от благотворительного фонда, а в этом году поставку за счет бюджетных средств наладил региональный Минздрав. В течение четырех месяцев семья стабильно получала препарат, однако в июне ничего не пришло.

Как сообщает республиканская прокуратура, лечащий врач Языковской районной больницы не выписал рецепт на бесплатное получение лекарства, сославшись на его отсутствие в аптеке. Жизнь двухлетнего малыша оказалась под угрозой. Минздрав Башкирии возобновил поставку препарата через несколько дней после того, как мать ребенка записала видеообращение в соцсетях.

Прокуратура района внесла главврачу медучреждения преставление, в котором потребовала обеспечить выписку рецептов и привлечь к ответственности виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU