В Башкирии возобновили поставку дорогостоящего препарата для тяжелобольного ребенка
Прокуратура Башкирии проверила случай в Благоварском районе, где двухлетний ребенок с тяжелым диагнозом остался без жизненно необходимого лекарства. Сначала семья получала дорогостоящий препарат от благотворительного фонда, а в этом году поставку за счет бюджетных средств наладил региональный Минздрав. В течение четырех месяцев семья стабильно получала препарат, однако в июне ничего не пришло.
Как сообщает республиканская прокуратура, лечащий врач Языковской районной больницы не выписал рецепт на бесплатное получение лекарства, сославшись на его отсутствие в аптеке. Жизнь двухлетнего малыша оказалась под угрозой. Минздрав Башкирии возобновил поставку препарата через несколько дней после того, как мать ребенка записала видеообращение в соцсетях.
Прокуратура района внесла главврачу медучреждения преставление, в котором потребовала обеспечить выписку рецептов и привлечь к ответственности виновных.
ИСТОЧНИК KP.RU