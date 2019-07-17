Подробности задержания мигранта, пытавшегося изнасиловать женщину в Башкирии

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-17T14:13:22+03:00

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В региональном следкоме рассказали подробности инцидента с попыткой изнасилования жительницы Башкирии мужчиной из Узбекистана. Напомним, случай произошел 14 июля около четырех часов утра на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

По версии следствия, в городе Стерлитамаке подозреваемый подбросил 33-летнюю женщину в ночной клуб. Немногим позднее он же предложил довезти её домой, однако вместо этого вывез потерпевшую в безлюдное место в Ишимбайском районе, где попытался изнасиловать. Женщина оказала сопротивление и предложила обидчику вернуться в город, пообещав впоследствии переспать с ним.

На автозправке мужчина вышел из автомобиля, и тогда женщина резко пересела на водительское сиденье и уехала в Стерлитамак. В городе она обратилась к сотрудникам ГИБДД, которые отвели потерпевшую в отдел полиции.

Вскоре госавтоинспекторы обнаружили подозреваемого в Стерлитамаке. Он прятался в промзоне. Во время задержания злоумышленник напал на правоохранителя и ударил того несколько раз руками и кирпичом. Сотруднику пришлось выстрелить обвиняемому в ногу. После этого мужчина был задержан и госпитализирован.

– В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, – сообщили в следкоме Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU