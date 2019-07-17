Сбербанк начал продавать транспортные карты «Алга» в Уфе

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-17T13:35:26+03:00

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В Уфе в отделения Сбербанка поступили к продаже транспортные карты «Алга». Жители столицы смогут приобрести ЕТК в любой из 83 точек. Также можно пополнить баланс через банкомат. Для этого нужно нажать на «Поиск услуг и организаций», ввести в строке поиска «Алга», номер карты и сумму платежа. Самый простой способ пополнить счет на проездном – воспользоваться мобильным приложением банка, которое считает QR-код на обратной стороне карты.

Предполагается, что вскоре количество пунктов продаж и пополнения «Алга» увеличится. На данный момент карту можно купить в киосках «Уфа-печать», магазинах «Байрам», «Лукошко», «Альдо», «Лепешки от Игорешки», «Башспирт», а также в отделениях Почты России и Башфармации. Горожане могут бесплатно обменять бессрочные карты «Башавтотранса» на «Алгу».

ИСТОЧНИК KP.RU