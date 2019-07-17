2019-07-17T13:01:22+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии задушила свою знакомую в лесу

Подозреваемую ранее судили по двум уголовным статьям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жительница Башкирии задушила подругу в лесуЖительница Башкирии задушила подругу в лесу
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В Мечетлинском районе Башкирии произошло убийство.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в лесу рядом с селом Большеустьикинское между 31-летней подозреваемой и её 52-летней знакомой развязалась ссора. Перед этим местные жительницы изрядно выпили. В какой-то момент девушка напала на подругу и задушила её.

Подозреваемую задержали сотрудники правопорядка. В настоящий момент она находится под стражей. Стало также известно, что в 2016 году женщина была осуждена по двум уголовным статьям: причинение легкого вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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