Жительница Башкирии задушила свою знакомую в лесу
Подозреваемую ранее судили по двум уголовным статьям
Жительница Башкирии задушила подругу в лесу
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В Мечетлинском районе Башкирии произошло убийство.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в лесу рядом с селом Большеустьикинское между 31-летней подозреваемой и её 52-летней знакомой развязалась ссора. Перед этим местные жительницы изрядно выпили. В какой-то момент девушка напала на подругу и задушила её.
Подозреваемую задержали сотрудники правопорядка. В настоящий момент она находится под стражей. Стало также известно, что в 2016 году женщина была осуждена по двум уголовным статьям: причинение легкого вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU