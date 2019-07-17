В уфимской ГИБДД сообщили о новой спецоперации
Дорожные полицейские ловят должников
Операция продлится несколько дней
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В Уфе 16 июля стартовала спецоперация «Должник», в ходе которой сотрудники столичной госавтоинспекции будут выявлять водителей, не оплативших штрафы за нарушение ПДД.
Штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней после нарушения. Автомобилисты, просрочившие выплату, будут привлечены к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.
– Неоплаченные в установленном законом сроки административные штрафы направляются для принудительного взыскания в службу судебных приставов, а не «сгорают в базе», как считают многие, — отметили в пресс-службе ГИБДД.
Операция «Должник» продлится до 25 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU