2019-07-17T12:25:20+03:00
Общество

В уфимской ГИБДД сообщили о новой спецоперации

Дорожные полицейские ловят должников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Операция продлится несколько днейОперация продлится несколько дней
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В Уфе 16 июля стартовала спецоперация «Должник», в ходе которой сотрудники столичной госавтоинспекции будут выявлять водителей, не оплативших штрафы за нарушение ПДД.

Штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней после нарушения. Автомобилисты, просрочившие выплату, будут привлечены к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

– Неоплаченные в установленном законом сроки административные штрафы направляются для принудительного взыскания в службу судебных приставов, а не «сгорают в базе», как считают многие, — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Операция «Должник» продлится до 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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