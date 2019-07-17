2019-07-17T12:11:07+03:00
Происшествия

Уфимца, 60 лет назад обвиненного в покушении на убийство, из суда срочно доставили в больницу

У пенсионера поднялось давление
Рустем АХУНОВЯна БАЗЕКИНА
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Пожилого мужчину вывели на улицуПожилого мужчину вывели на улицуФото: Яна БАЗЕКИНА
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83-летний Фатхулла Исхаков, который полвека пытается реабилитироваться за преступление, которое не совершал, из зала суда попал в больницу.

Напомним, что пенсионер целых 13 лет просидел в тюрьме за покушение на убийство, которое не совершал – реальный виновник во всем признался, а потерпевшая заявила, что Исхаков невиновен. Последние годы пенсионер пытается восстановить свое честное имя, однако сделать ему это не так просто. В прошлый раз Верховный суд Башкирии перенес процесс на 17 июля.

Однако на этот раз заседание перенесли из-за того, что 83-летнему дедушке стало плохо.

- Фатхулла Исхаков очень эмоционально выступил, а потом почувствовал себя плохо. Его вывели на улицу, усадили на стул и дали воды. Потом на место приехали медики, которые увезли его в больницу. Он кричал и просил, чтобы его никуда не отвозили, - сообщает корреспондент «КП-Уфа» из здания суда.

Заседание коллегии Верховного суда в итоге перенесли на 7 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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