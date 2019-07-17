В Башкирии ревнивец порезал ножом свою подругу

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-17T11:13:24+03:00

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Накануне вечером в Отдел полиции по Белебеевскому району позвонили из больницы. Медики сообщили, что к ним доставили 41-летнюю пациентку с ножевым ранением. На место происшествия выехала оперативная группа.

Полицейские выяснили, что между пострадавшей и её 40-летним сожителем вспыхнула ссора после того, как женщина призналась, что хочет расстаться и уйти к другому. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и ударил им подругу в грудь. После этого он сбежал с места преступления. Скорую помощь вызвали соседи.

Правоохранители вышли на след подозреваемого через несколько часов и задержали его. Он скрывался в лесу. Задержанный во всем признался, сказав, что не совладал с эмоциями. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU