ЦИК выдал удостоверения четырем кандидатам на пост главы Башкирии

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-17T10:35:08+03:00

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Центризберком Башкирии вручили удостоверения четырем кандидатам на должность главы Башкирии. Допуск к участию в выборах получили блогер Владимир Кобзев (Партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Барабаш («Гражданская сила»), юрист Зульфия Гайсина («Яблоко») и Рафис Кадыров («Патриоты России»).

На заседании комиссии также назвали кандидатов, которым было отказано в регистрации. В их числе Алексей Молокин (Партия социальной защиты), Сания Тимасова («Зеленые») и Рамиля Саитова («Российская социалистическая партия»).

Ранее удостоверения получили врио главы Башкирии Радий Хабиров («Единая Россия»), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Юнир Кутлугужин (КПРФ).

Выборы руководителя региона пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU