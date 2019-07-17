2019-07-17T10:35:08+03:00
Общество

ЦИК выдал удостоверения четырем кандидатам на пост главы Башкирии

Троим претендентам отказали в регистрации
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Единый день голосования состоится 8 сентябряЕдиный день голосования состоится 8 сентября
Изменить размер текста:

Центризберком Башкирии вручили удостоверения четырем кандидатам на должность главы Башкирии. Допуск к участию в выборах получили блогер Владимир Кобзев (Партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Барабаш («Гражданская сила»), юрист Зульфия Гайсина («Яблоко») и Рафис Кадыров («Патриоты России»).

На заседании комиссии также назвали кандидатов, которым было отказано в регистрации. В их числе Алексей Молокин (Партия социальной защиты), Сания Тимасова («Зеленые») и Рамиля Саитова («Российская социалистическая партия»).

Ранее удостоверения получили врио главы Башкирии Радий Хабиров («Единая Россия»), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Юнир Кутлугужин (КПРФ).

Выборы руководителя региона пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В уфимской ГИБДД сообщили о новой спецоперации
Уфимца, 60 лет назад обвиненного в покушении на убийство, из суда срочно доставили в больницу
В Уфе появится завод по производству роботизированных парковок
В Башкирии ревнивец порезал ножом свою подругу
В одной из школ Башкирии учителем начальных классов работал уголовник
В Башкирии будут судить преподавателя вуза за взяточничество
Судебные приставы Башкирии прокомментировали ситуацию со штрафами известных жителей республики
В Башкирии водитель наехал на лежащего мужчину
В ДТП на трассе в Башкирии погибла молодая девушка
Школьное питания для детей младших классов в Башкирии может стать бесплатным
В Уфе прекратили поиски глухонемого сына знаменитой бабы Тони
Уроженка Башкирии осталась без пенсии и прописки из-за ошибки в документах
«Упал замертво»: в уфимской Черниковке на оживленной улице 7 часов пролежало тело мужчины
В Стерлитамаке заработала первая в Башкирии гостиница для животных