2019-07-17T09:18:22+03:00
Происшествия

В Башкирии будут судить преподавателя вуза за взяточничество

По версии следствия, женщина «заработала» более миллиона рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Преподаватель заработал более миллиона рублейПреподаватель заработал более миллиона рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Башкирии перед судом предстанет 49-летний бывший доцент кафедры гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин крупного уфимского вуза. Её обвиняют в получении взятки и служебном подлоге. К уголовной ответственности также привлекли 40-летнего доцента кафедры истории и политологии за посредничество во взяточничестве и покушении на мошенничество.

По версии следствия, обвиняемая с 2016 по 2018 год получала через посредников взятки в размере от 11 до 27 тысяч рублей от студентов за оценки в зачетных книжках. В общей сложности женщина заработала таким образом 1 миллион 200 тысяч рублей. Подсудимая просила студентов имитировать бурную деятельность на экзамене и защите курсовых и сдавать ей рукописные записи.

– В ходе обысков у нее дома и на работе следователи обнаружили записки с именами студентов, вместе с которыми передавались взятки, — сообщили в следкоме Башкирии.

Рассказал о произволе один из студентов. Посредник преподавателя, работавший на кафедре истории и политологии, предложил ему получить зачет за 22 тысячи рублей. Учащийся отказался и обратился в полицию. Доценты были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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