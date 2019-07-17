2019-07-17T08:56:41+03:00
Общество

Судебные приставы Башкирии прокомментировали ситуацию со штрафами известных жителей республики

В базе ведомства данные о «письмах счастья» остались
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Все административные нарушения были связаны с ПДДВсе административные нарушения были связаны с ПДД
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На днях стало известно, что у известных в Башкирии людей есть неоплаченные штрафы от ГИБДД.

Так, 15 июля в базе данных ФССП России они были обнаружены у первой леди республики Каринэ Хабировой (Аветисян по девичьей фамилии), а на следующий день в СМИ появилась информация об административных нарушениях вице-мэра Уфы Ильдара Юланова, который собрал штрафов на 90 тысяч рублей.

Руководитель Управления службы судебных приставов Башкирии Ильнур Махмутов прокомментировал ситуацию государственному порталу «Башинформ». По его словам, информации о штрафах «в базе нет». Он также добавил, что ему приятно внимание к сайту ведомства.

Однако остается непонятным, почему штрафы до сих пор остаются «висеть» в федеральной системе. Не исключено, что сайт службы попросту не обновлялся. Любопытно, что за минувшие сутки из базы пропали два 30-тысячных штрафа вице-мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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