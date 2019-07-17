В Башкирии водитель наехал на лежащего мужчину
Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали
По словам водителя, пешеход лежал на дороге
Изменить размер текста:
Поздней ночью в Нуримановском районе Башкирии произошел дорожный инцидент с участием пешехода. По информации республиканской госавтоинспекции, на улице Советской села Старокулево 42-летний уфимец на Ниве с прицепом наехал на мужчину. Как рассказал сам водитель, пострадавший лежал на проезжей части.
После ДТП 45-летнего пешехода с тяжелыми травмами доставили в ближайшую больницу.
За сутки сотрудники дорожной полиции выявили более двух с половиной тысяч нарушений ПДД и задержали 20 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU