В Башкирии водитель наехал на лежащего мужчину

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-17T08:26:03+03:00

По словам водителя, пешеход лежал на дороге

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Поздней ночью в Нуримановском районе Башкирии произошел дорожный инцидент с участием пешехода. По информации республиканской госавтоинспекции, на улице Советской села Старокулево 42-летний уфимец на Ниве с прицепом наехал на мужчину. Как рассказал сам водитель, пострадавший лежал на проезжей части.

После ДТП 45-летнего пешехода с тяжелыми травмами доставили в ближайшую больницу.

За сутки сотрудники дорожной полиции выявили более двух с половиной тысяч нарушений ПДД и задержали 20 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU