В ДТП на трассе в Башкирии погибла молодая девушка

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-17T07:55:24+03:00

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Дорожная авария с летальным исходом произошла на 11 километре трассы Озерное-Кусимовский рудник в Абзелиловском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, 20-летний житель Челябинской области за рулем Hyundai Matrix не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В аварии погибла 18-летняя пассажирка. Ещё троих молодых людей из салона машина, включая водителя, доставили в больницу с различными травмами.

За 16 июля на дорогах Башкирии зафиксировано семь автоаварий, в которых один человек погиб и десять пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU