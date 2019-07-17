В ДТП на трассе в Башкирии погибла молодая девушка
Авария произошла в Абзелиловском районе
Автомобиль съехал с дороги
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Дорожная авария с летальным исходом произошла на 11 километре трассы Озерное-Кусимовский рудник в Абзелиловском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, 20-летний житель Челябинской области за рулем Hyundai Matrix не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В аварии погибла 18-летняя пассажирка. Ещё троих молодых людей из салона машина, включая водителя, доставили в больницу с различными травмами.
За 16 июля на дорогах Башкирии зафиксировано семь автоаварий, в которых один человек погиб и десять пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU