В Уфе прекратили поиски глухонемого сына знаменитой бабы Тони

СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-17T07:12:01+03:00

Мужчина, со слов волонтеров, был у родни

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Вчера вечером, 16 июля, в социальных сетях появилась информация, что в Уфе пропал 43-летний Андрей Кочкин - глухонемой сын той самой бабы Тони из Максимовки, которой недавно всем миром собирали продукты.

Якобы он уехал из Максимовки на маршрутке в сопровождении женщины, которой понадобилась помощь. Вместе они вышли на одной из остановок в Сипайлово и пропали.

Через несколько часов стало известно – Андрей нашелся, жив, здоров. Волонтеры, которые делают ремонт у бабы Тони сообщили, что тот оказался у родственников. Другие подробности неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU