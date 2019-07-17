2019-07-17T07:26:29+03:00
Общество

Школьное питания для детей младших классов в Башкирии может стать бесплатным

Эту идею озвучил Радий Хабиров
Эльвина АПАРИНА
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Вчера, 16 июля, Радий Хабиров поднял тему бесплатного школьного питания для учащихся начальных классов. На эти цели в случае реализации проекта из бюджета Башкирии будет выделяться около 1,5 млрд рублей.

Врио главы республики прокомментировал, что вопрос требует дополнительной серьезной проработки.

Ранее специалист регионального Роспотребнадзора высказался, что в меню у школьников должны быть не только дешевые макароны и крупы, но и овощи, рыба, молочные продукты. Именно поэтому Хабиров задумался о едином меню. Дети не будут питаться мясом в брикетах, которое приобретается за рубежом.

На форуме он также сообщил, что власти введут жесткую систему госконтроля школьного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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