Уроженка Башкирии осталась без пенсии и прописки из-за ошибки в документах

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-17T06:56:57+03:00

В бумагах указан только год рождения, а месяца и дня нет

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90-летняя Бибикамал Гумирова, уроженка Башкирии, на данный момент осталась без пенсии и прописки. Из-за ошибки в документах она столкнулась с этими проблемами, пишет издание «Первый областной».

Известно, что, когда она переехала жить к родным, неожиданно узнала, что в ее документах указан только год рождения, а дня и месяца нет. Это стало препятствием для оформления пенсии и регистрации.

Близкие обратились с проблемой в ЗАГС, но копия метрики там не сохранилась.

Есть подозрение, что такие старые документы могли оказаться в архивах Башкирии, ведь до 1934 года территория Кунашакского района входила в Аргаяшский кантон в составе Башкирской АССР.

ИСТОЧНИК KP.RU