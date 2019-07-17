«Упал замертво»: в уфимской Черниковке на оживленной улице 7 часов пролежало тело мужчины
Вчера вечером, 16 июля, жители микрорайона Черниковка стали свидетелями неприятной картины. Более семи часов напротив дома №20 по улице Первомайской пролежало тело 64-летнего мужчины.
- Человек умер в 15.00. До сих пор ничего никто не делает. Говорят, что следственная группа должна приехать. В итоге более 7 часов труп лежит около парка Орджоникидзе. Никакой реакции, - написала в соцсетях женщина в 12-ом часу ночи.
Известно, что скончавшемуся стало плохо. Он упал замертво прямо на глазах у прохожих.
- Скорая приехала, сказали: «Все, не дышит, что вы беспокоитесь» и уехали. До сих пор все перед глазами стоит...Многие пытались помочь, ему и массаж сердца делали, водой прыскали, пытались откачать. Пульс был, но за 2-3 минуты до приезда скорой пропал. Врачи ничего не делали, проверили пульс, накрыли пленкой и уехали, - рассказала свидетельница происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU