В Стерлитамаке заработала первая в Башкирии гостиница для животных
В будущем они должны появиться и в других городах
Фото: Виктория МИНАЕВА
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Накануне в Стерлитамаке открылась первая в республике государственная гостиница для животных. Жители города могут поселить здесь своих любимцев, пока сами отдыхают в отпуске и ездят по командировкам. Проверять, как питомец чувствует себя в отсутствии хозяина, можно с помощью камер - жизнь постояльцев транслируется в режиме онлайн.
Как сообщает портал sterlitamaktime.ru, в гостинице имеются 12 стандартных, три люксовых и два полулюксовых номера.
В будущем такие зоодома планируют открыть и в других населённых пунктах Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU