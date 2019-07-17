В Стерлитамаке заработала первая в Башкирии гостиница для животных

СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-17T06:26:56+03:00

В будущем они должны появиться и в других городах

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Накануне в Стерлитамаке открылась первая в республике государственная гостиница для животных. Жители города могут поселить здесь своих любимцев, пока сами отдыхают в отпуске и ездят по командировкам. Проверять, как питомец чувствует себя в отсутствии хозяина, можно с помощью камер - жизнь постояльцев транслируется в режиме онлайн.

Как сообщает портал sterlitamaktime.ru, в гостинице имеются 12 стандартных, три люксовых и два полулюксовых номера.

В будущем такие зоодома планируют открыть и в других населённых пунктах Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU