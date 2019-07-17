2019-07-17T05:42:01+03:00
Происшествия

Стала известна личность рабочего из Башкирии, который погиб в ДТП с цементовозом

Парню было всего 23 года
Рустем АХУНОВ
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Молодой рабочий погиб на местеМолодой рабочий погиб на месте
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Стали известны личности четырех рабочих, погибших на участке дороги Уфа-Оренбург на минувших выходных.

Напомним, что 13 июля в жуткой аварии погибли четверо рабочих компании «Дорлайн», автобус с которыми остановился на участке трассы Уфа-Оренбург. Молодые мужчины готовились к тому, чтобы начать красить отбойник, когда в них на огромной скорости влетел тяжелый цементовоз. В этот момент они выносили из кузова «уазика» строительный инвентарь.

Самым молодым погибшим оказался уроженец Бурзянского района Айбулат С. Парню было всего 23 года. Также с ним погибли еще трое его коллег. Самому старшему было 33 года. Еще три человек получили травмы и оказались в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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