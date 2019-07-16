В Башкирии женщина на ВАЗе сбила ребенка и скрылась с места происшествия
Сотрудники ГИБДД задержали водителя
По предварительным данным, женщина была пьяна за рулем
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В Абзелиловском районе произошел наезд на 8-летнего велосипедиста. Инцидент случился днём 15 июля в деревне Зеленая Поляна на парковке магазина. Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции, 26-летняя женщина на ВАЗе 14-й модели сбила ребенка и скрылась с места происшествия.
Мальчика с травмами доставили в больницу. В ходе розыска сотрудники ГИБДД задержали сбежавшую местную жительницу. По предварительным данным, в момент ДТП она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
За сутки дорожные полицейские выявили более 2200 нарушений правил дорожного движения и задержали 31 нетрезвого водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU