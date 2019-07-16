2019-07-16T08:59:19+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина на ВАЗе сбила ребенка и скрылась с места происшествия

Сотрудники ГИБДД задержали водителя
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По предварительным данным, женщина была пьяна за рулемПо предварительным данным, женщина была пьяна за рулем
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В Абзелиловском районе произошел наезд на 8-летнего велосипедиста. Инцидент случился днём 15 июля в деревне Зеленая Поляна на парковке магазина. Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции, 26-летняя женщина на ВАЗе 14-й модели сбила ребенка и скрылась с места происшествия.

Мальчика с травмами доставили в больницу. В ходе розыска сотрудники ГИБДД задержали сбежавшую местную жительницу. По предварительным данным, в момент ДТП она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За сутки дорожные полицейские выявили более 2200 нарушений правил дорожного движения и задержали 31 нетрезвого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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