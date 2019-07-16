«Не может есть, говорить и даже дышать»: молодая уфимка борется со смертельной болезнью

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-16T09:23:14+03:00

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В феврале 2019 года «Комсомольская правда-Уфа» писала об 14-летней уфимке, которая мужественно сражается со смертельно-опасным заболеванием. Впервые Аделина Субхангулова почувствовала себя неважно в феврале прошлого года: появились тянущие боли в ноге, потом появилась припухлость под коленом, девочка начала прихрамывать.

Летом семья Субхангуловых решила отправиться на море, но уже в поезде Аделине стало совсем плохо. В больнице в Геленджике врачи поставили диагноз – злокачественная опухоль, а в Краснодаре уточнили – саркома Юинга 4 стадии. Медики убеждали, что болезнь полностью захватила организм, и шансов на излечение практически не остается. Родители решили не сдаваться и отвезли дочь в Израиль, где Аделина прошла несколько блоков высокодозной «химии».

Сейчас девочка по-прежнему находится в больнице, проходит химиотерапию и ждет операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. Рядом с Аделиной находятся ее родители, которые не дают дочери пасть духом и сдаться, хотя дома их ждут младшие дети.

- Девочку забирает болезнь, Аделина не может есть, говорить и даже дышать. Семья исчерпала все ресурсы на лечение, но не опускают руки и надеются на лучшее, - говорят родные девочки.

Если вы хотите помочь юной уфимке победить свою болезнь, вы можете внести свой посильный вклад на карту Сбербанка 5469 0600 2564 3104 (получатель Субхангулова Аделина).

ИСТОЧНИК KP.RU