«Ей верили»: в «Россельхозбанке» рассказали, как кассирше из Башкирии удалось вынести 25 млн
В «Россельхозбанке» объяснили, как Луизе Хайруллиной в течение долгого времени удавалось выносить миллионы.
Напомним, в конце мая кассирша вместе со своей семьей скрылась с деньгами, похищенными из отделения «Россельхозбанка». Её задержали через месяц на съемной квартире в Казани. Сейчас она находится в Уфе. Женщину арестовали до 2 сентября. Её мужа, который рассказал в эфире ток-шоу, что деньги выносились из банка на протяжении полутора лет, помещен под домашний арест до 10 сентября.
Анонимный источник из «Россельхозбанка» рассказал журналистам Медиакорсети о внутреннем расследовании в банке. По словам собеседника, версия постепенного выноса денег является правдивой. Луизе удалось это провернуть благодаря доверительным отношениям с руководительницей отделения банка.
– Она просто отвечала на вопросы руководства, что у нее все в порядке, и ей верили, никаких дополнительных ревизий не проводили, - пояснили сотрудник банка.
Источник также добавил, что причиной побега стало появление вкладчика. Он захотел снять деньги со своего счета, однако настолько большой суммы в банке уже не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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