2019-07-16T07:28:04+03:00
Экономика

Старая песня о главном: власти Уфы вновь заговорили о метро

На этот раз речь идет о надземном варианте этого транспорта
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван МакеевФото: Иван МакеевФото: Иван МАКЕЕВ
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Накануне врио главы Башкирии встретился с бизнесменами из Таиланда. В гости с официальным визитом в Уфу прибыла самая настоящая принцесса – родственница короля этой страны.

В разговоре с башкирскими чиновниками члены тайской делегации выразили желание инвестировать в экономику региона. Один из вопросов, который активно обсуждался – строительство метро в Уфе. На этот раз, правда, предполагается, что этот вид транспорта в столице Башкирии будет надземным.

Переговоры делегации Таиланда и властей Башкирии завершились взаимными заверениями о желании сотрудничать. В республике даже планируется открыть международную школу со спортивным уклоном, где смогут учиться и работать выходцы из королевства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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