Житель Уфы выиграл в лотерею шесть миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:11 2019-07-16T07:11:41+03:00

Кто этот счастливчик не сообщается

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На днях стало известно, что житель башкирской столицы выиграл в лотерею более шести миллионов рублей. Как сообщают организаторы лотереи «Гослото», счастливый билет неназванный мужчина купил на сайте.

На данный момент известно, что победитель сделал развернутую ставку на четыре числа во втором поле и выиграл 6 486 825 рублей. По правилам лотереи организаторы не сообщают имени счастливого обладателя выигрышного билета. По этой же причине мы не узнаем на что собирается потратить выигрыш удачливый уфимец.

После уплаты подоходного налога у победителя лотереи останется чуть меньше шести миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU