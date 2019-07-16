Житель Уфы едва не захлебнулся в луже из-за припадка

СЕГОДНЯ 06:41 2019-07-16T06:44:27+03:00

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Накануне в уфимском микрорайоне Сипайлово случайные прохожие спасли жизнь неизвестному мужчине. По словам очевидцев, он проходил через двор на улице Гагарина и внезапно упал лицом в лужу. Как оказалось, у него начался припадок.

Увидев, что человеку плохо и он лежит в луже лицом вниз, прохожие ринулись к нему, чтобы помочь. Уфимцы перевернули незнакомца лицом в верх – без посторонней помощи он мог захлебнуться.

Известно, что случай произошел неподалеку от станции скорой помощи. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, проходившая мимо девушка побежала туда за помощью. Спустя минуту из гаража станции уже выехала скорая с фельдшерами. Благодаря неравнодушию жителей Уфы мужчину удалось спасти. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU