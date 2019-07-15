Пропавший в Башкирии 13-летний подросток нашелся

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-15T20:01:51+03:00

Школьник убегал уже второй раз за неделю

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Пропавший второй раз за неделю 13-летний житель деревни Шмидтово Уфимского района нашелся живым. Об этом сообщили в группе "Лиза Алерт".

11 июля его уже искали волонтеры и родственники - нашли, но, как выяснилось, ненадолго. Спустя буквально три дня он снова пропал. Вчера, 14 июля, подросток вышел из дома и испарился. К счастью, его снова удалось быстро отыскать и вернуть к близким.

Где находился подросток и что толкнуло его к побегу второй раз, не известно. Родня мальчика надеется, что ситуация больше не повторится.

ИСТОЧНИК KP.RU