2019-07-15T18:45:52+03:00
Происшествия

В Башкирии молния убила пастуха и его лошадь

Трагедия случилась в Дюртилинском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сильная гроза разыгралась сегодня в Дюртюлинском районе республики. К сожалению, не обошлось без жертв.

Около 18.45 вечера в диспетчерский центр МЧС России поступила информация о гибели человека. На поле близ деревни Казы-Ельдяк было найдено тело пастуха и его лошади. В МЧС по Башкирии сообщили, что они предположительно погибли от удара молнии.

Двумя часами ранее грозовой разряд оставил без электричества несколько местных деревень: Байгильды, Казы-Ельдяк, Турбек, Ельдяк, Сабанаево, Баргата и Бадраково. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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