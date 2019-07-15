2019-07-15T18:03:36+03:00
Происшествия

В Уфе арестовали хулиганов, отобравших у полицейского пистолет

Под стражу заключили двоих мужчин
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Двух жителей Башкирии арестовали по подозрению в нападении на сотрудника полиции. Под стражу помещены 31-летний житель Октябрьского и 23-летний уфимец. Первый из них также подозревается в хищении оружия.

Преступление, напомним, было совершено под утро 13 июля. Возле бара Skazka на Пархоменко произошла драка, разнимать которую приехал экипаж полиции. В ответ на требование успокоиться участники конфликта набросились на стража порядка. Они избили его, отобрали табельное оружие и скрылись на машине. Полицейскому потребовалась госпитализация.

Спустя несколько часов злоумышленников задержали, пистолет был изъят. Предполагаемым похитителем оружия оказался местный криминальный авторитет.

- Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления и других лиц, причастных к его совершению, - говорится в сообщении Следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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