В Башкирии водителя "Калины" зажало в машине после ДТП
Ему помогли выбраться спасатели
Фото: госкомитет РБ по ЧС
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Очередная серьезная авария случилась сегодня, 15 июля, на дороге Магнитогорск – Ира. Предположительно, водитель "Лады Калина" пошел на обгон на участке близ деревни Хасаново. Он выбрал неудачный момент для маневра и столкнулся со встречным ВАЗ-2115.
В госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что в результате лобового столкновения пострадали трое: предполагаемый виновник ДТП, его пассажир и водитель "пятнадцатой".
- Водителя "Калины" зажало в покореженной машине и его пришлось деблокировать при помощи специального инструмента, - пояснили в ведомстве.
Все трое пострадавших были переданы сотрудникам скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU