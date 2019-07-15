2019-07-15T16:50:59+03:00
Общество

Волонтеры рассказали, где находился пропавший 81-летний житель Башкирии

Пенсионера отыскали в больнице
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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81-летний Петр Гневнов пропал утром 6 июля в садах близ Стерлитамака. Дедушка направился в магазин и исчез. Родные несколько дней не находили себе места, пытаясь отыскать пенсионера. Наконец, спустя неделю они обратились к волонтерам. Те обзвонили больницы, а потом организовали выезд в садовое товарищество, где пенсионера видели последний раз.

- Во время сбора состоялся звонок, что Петр Гневнов находится в больнице. Поиски были завершены. Координатор выехал на место с целью проверки свидетельства, - рассказали в отряде "Отклик".

По словам волонтеров, в их практике не раз случалось, что медучреждения предоставляли недостоверные сведения о том, находится ли у них тот или иной человек.

- Благодарим неравнодушных людей, которые звонят и сообщают информацию. Благодаря вам очередная семья, потерявшая надежду найти дедушку живого, воссоединилась, - написали активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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