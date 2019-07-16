В Башкирии женщина, лишившаяся матки из-за ошибки врачей, получит 1,1 млн рублей компенсации

СЕГОДНЯ 07:30 2019-07-16T07:30:36+03:00

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Перинатальный центр заплатит жительнице Башкирии 1,1 млн рублей компенсации за удаление здоровой матки.

Все произошло в 2013 году, когда 32-летняя женщина обратилась в медучреждение, чтобы прервать беременность. Процедура пошла не по плану, 69-летняя экс-заведующая гинекологическим отделением допустила разрыв в стенке матки. После этого она решила вовсе удалить поврежденный орган, задев в процессе операции мочеточник. Позже экспертиза пришла к выводу, что матку можно было просто зашить.

На врача завели дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Своей вины она не признала, заверив, что удаление органа санкционировал консилиум врачей, а пациентка подписала согласие на процедуру, зная о возможных осложнениях.

Как сообщает портал medvestnik.ru, гинеколога признали виновной и дали 1,5 года ограничения свободы, после чего освободили от ответственности за истечением срока давности. С медучреждения же взыскали более 1,1 млн рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU