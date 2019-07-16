«Башавтотранс» получил 20 новых автобусов

СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-16T06:30:57+03:00

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Парк "Башавтотранса" пополнился 20 новыми "Нефазами". Они будут курсировать между городами Башкирии.

Как сообщили в гострансе республики, их направят на маршруты, связывающие Уфу с Дюртюлями, Нефтекамском, Туймазами, Стерлитамаком, Октябрьским, Бирском, Белорецком, Салаватом и другими городами региона. Автобусы также будут выполнять рейсы в Татарстан, Оренбургскую область и Пермский край.

Уточняется, что до 1 ноября перевозчик получит еще 74 больших автобуса для городов, а также машины среднего и малого класса - всего 527 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU