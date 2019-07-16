2019-07-16T06:30:57+03:00
Общество

«Башавтотранс» получил 20 новых автобусов

Они будут обслуживать междугородние маршруты
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: госкомтранс БашкирииФото: госкомтранс Башкирии
Изменить размер текста:

Парк "Башавтотранса" пополнился 20 новыми "Нефазами". Они будут курсировать между городами Башкирии.

Как сообщили в гострансе республики, их направят на маршруты, связывающие Уфу с Дюртюлями, Нефтекамском, Туймазами, Стерлитамаком, Октябрьским, Бирском, Белорецком, Салаватом и другими городами региона. Автобусы также будут выполнять рейсы в Татарстан, Оренбургскую область и Пермский край.

Уточняется, что до 1 ноября перевозчик получит еще 74 больших автобуса для городов, а также машины среднего и малого класса - всего 527 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ей верили»: в «Россельхозбанке» рассказали, как кассирше из Башкирии удалось вынести 25 млн
В Башкирии женщина, лишившаяся матки из-за ошибки врачей, получит 1,1 млн рублей компенсации
Старая песня о главном: власти Уфы вновь заговорили о метро
Рабочих завода позабавил молодой заяц
Житель Уфы выиграл в лотерею шесть миллионов рублей
Стало известно сколько потратят на выборы кандидаты на пост главы Башкирии
Житель Уфы едва не захлебнулся в луже из-за припадка
Погиб в свой юбилей: в ДТП с автобусом в Башкирии разбился 35-летний музыкант
Житель Башкирии устроил пальбу на улице
В Башкирии водителя "Калины" зажало в машине после ДТП
Пропавший в Башкирии 13-летний подросток нашелся
Первая леди Башкирии накопила штрафов на 16,5 тысяч рублей
В Башкирии запустят производство светильников