Двое пострадавших в ДТП с автобусом остаются в Башкирии, остальных перевозят в Татарстан

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-15T16:18:30+03:00

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В больницах Башкирии остаются двое пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом. Остальных переводят в Набережные Челны. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин.

- Врачи республики сделали и продолжают делать все зависящее от них, чтобы облегчить физическую и психологическую боль пострадавших. В больницах остаются 2 человека, остальных, по инициативе коллег из Татарстана, сегодня перевозим по домам, где они продолжат лечение, - написал он.

Максим Забелин отметил слаженную работу врачей, оказавших первую помощь пострадавшим туристам из Татарстана.

- Вчера был серьезный экзамен для службы, с которым коллеги справились. Хочу поблагодарить от себя лично, от имени руководства республики всех, кто принимал в этом непосредственное участие - врачей, средний медперсонал, коллег из Минздрава, водителей скорых машин. Это была настоящая командная работа - все работали максимально четко, профессионально, слаженно, - отметил глава регионального минздрава.

Автобус с 39 туристами, напомним, перевернулся вчера на трассе Уфа-Белорецк. По словам водителя, он не справился с управлением во время дождя. Шесть человек погибли и 21 пострадал, двое - в тяжелом состоянии. Транспортная компания займется организацией похорон погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU